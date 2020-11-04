  • 2020年11月4日 星期三
  • 23º
  • 72%
熱門： 美國大選螞蟻集團蔡玉玲港台嫖客

日報新聞 > 港聞

大嶼山石灘發現貓狗屍

2020-11-04 列印
　　大嶼山一石灘發現載有三隻貓狗屍體的鐵籠，警方調查後案件列殘酷對待動物案，暫未有人被捕。昨早十一時許，有女途人在深屈道一石灘發現一個載有動物屍體的鐵籠，因本周日已在同址發現動物屍體，感到事件可疑報警。

　　警方到場檢獲兩個鐵籠，共載有兩隻幼貓及一隻成年犬屍體，屍體開始發脹腐爛，人員未在貓狗身上發現晶片。

　　經初步調查後，警方將案件列殘酷對待動物，交由大嶼山警區刑事調查隊第五隊跟進，動物屍體則由愛護動物協會人員帶走作進一步檢驗。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd