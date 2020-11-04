四私營化驗所檢測每次240元

台海局勢緊張持續，昨早台方再指有八架中國解放軍機再飛入台灣西南防空識別區，遭台軍派機升空，予廣播驅離及用防空飛彈全程追監。路透社報道指，早前美國對台出售四架「MQ-9海上衞士無人機」的相關事宜，已在美國國會進入最後審批。中方早前已就事件表示堅決反對。 路透社指，四架「MQ-9海上衞士無人機」，已在美國國會進入最後審批。報道指，交易成功將會是特朗普政府放寬出口先進無人機技術後，首次達成相關交易。而估計此次軍售金額涉六億美元。MQ-9B是MQ-9「死神」無人機的衍生機種，不過在此方案中只會裝上偵察設備。

2020-11-04