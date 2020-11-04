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四私營化驗所檢測每次240元

2020-11-04 列印
　　特首林鄭月娥表示，政府已就四間長期社區檢測中心招標，並選定四間私營化驗所負責營運，預料本月中提供服務，每次檢測費為二百四十元，也會取得證明作日後出行之用。

　　四間私營化驗所，包括Prenetics負責鰂魚涌社區會堂、金域檢驗有限公司負責梁顯利油麻地社區中心、香港份子病理檢驗中心有限公司負責沙田瀝源社區會堂，以及華大基因負責元朗市東社區會堂。四間檢測中心預料本月中投入運作，開放時間朝八晚八，首階段運作三個月。不論是否香港居民，亦可透過網上預約或即場登記檢測，每次收費不超過二百四十元。

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