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學校教職員將免費檢測

2020-11-04 列印
　　教育局公佈，為應對疫情，免費為幼稚園（包括幼稚園暨幼兒中心）、中小學及特殊學校的教職員分批安排病毒檢測。

　　發言人表示，檢測屬自願性質，教育局將以學校為單位，在每個學校工作天於全港抽取約百分之二的教學和非教學人員做一次深喉唾液測試，抽樣的學校數目可根據所得數據而調整，目標是為全港約十三萬名學校教職員檢測。接受檢測的教職員及宿舍部員工須於政府網頁登記資料，並自行採集深喉唾液樣本。　　

　　另外，教育局由下星期一起為所有特殊學校宿舍部員工安排每三星期作一次的重複全員檢測。

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