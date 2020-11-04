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海關檢7700隻走私大閘蟹 歷來最大宗

2020-11-04 列印
　　海關與食環署上月二十九日在文錦渡管制站進行聯合行動，破獲有記錄以來最大宗走私大閘蟹案件。海關人員當日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，共檢獲約七千七百隻懷疑走私大閘蟹及約七點七噸懷疑走私冷凍食品，估計市值共約一百二十萬元。

         案中搜獲大閘蟹價值六十萬元，以數量及重量計算，是有記錄來最大宗案件。檢獲的大閘蟹無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合售賣許可證規定，五十歲貨車男司機被捕，案件仍在調查中。海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

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