電訊公司職員起警員底罪成

三十三歲香港電訊有限公司前外勤員，涉嫌去年九月初公器私用，挪用一名警員家屬資料後「起底」，在Telegram「老豆搵仔」群組內公開，被裁定三項「不誠實地獲益而取用電腦罪」及一項「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪」罪名成立，昨日被判囚兩年，為首宗起底被定罪的個案。



辯方透露被告的背景報告正面，現已相當後悔；被告是受社會事件影響，一時衝動下犯案。姚勳智法官指出，搜尋資料涉及多個程序，故難以接受被告一時衝動而犯案的辯解。姚官指本案案情嚴重，須判處具阻嚇性的刑罰，以免其他人仿效。



控罪指，被告陳景僖去年七月二十四日、八月三日及九月九日，三次不誠實地取用屬於電訊公司的桌上電腦，並將一名客戶的電話號碼及身份證號碼發佈，其間與Telegram使用者串謀干犯罪行。至於被告另外面對的遊蕩罪，則在審訊後被裁定罪名不成立。



