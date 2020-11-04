消委會推「油價資訊通」 Apps

消費者委員會推出「油價資訊通」手機應用程式，合併了原有的「油價計算機」及「柴油計算機」兩個應用程式，為消費者提供即時顯示及比較各油公司的零售牌價與門市折扣後油價，並會以電郵或推送形式，通知用戶最新油價。



各油公司加快減慢，多年多被消費者詬病，但一直未能把問題解決。消委會主席林定國(圖)說，消委會一直致力提高香港燃油市場價格的透明度，過往消委會有在網上公佈油公司的車用燃油零售價格。為了希望讓消費者能隨時掌握最新油價變動，因此推出全新的手機應用程式，並一直改善和升級應用程式的功能，為車主節省油費。



新應用程式的設計，會載列各油公司最多未來七天內的折扣優惠等，用戶又可以利用配合地圖定位的油站搜尋功能，了解附近油站的位置、燃油產品和設施。



