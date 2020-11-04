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港鐵兩車站升降機安裝紅外線掣

2020-11-04 列印
■兩個港鐵站升降機加裝紅外線按鈕自動感應器。
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　　新冠肺炎疫情下，不少市民乘搭升降機等公共設施，均避免用手指接觸按鈕，因害怕會感染病毒。港鐵現正在鑽石山及太古站兩個車站的升降機，加裝紅外線按鈕自動感應器，讓乘客毋須接觸(車立)掣就按掣，安心搭升降機。

數月內擴展至50車站

        港鐵表示，在今年中起，太古站和鑽石山站的升降機，已開始試行紅外線按鈕自動感應器，只要在升降機對應的感應器上掃一掃，不用接觸(車立)掣便可以按掣。

        港鐵稱，將在數個月內，將感應器擴展至十條線、五十個車站，約一百部升降機，屆時超過一半車站的升降機均有紅外線自動感應按鈕，方便乘客無需接觸按鈕搭升降機。目前啓德、土瓜灣、海怡半島等七個站的十二部升降機，已經完成改裝。

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