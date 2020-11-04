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港將與日商討「旅遊氣泡」

2020-11-04 列印
　　日本有望繼新加坡後，成為本港第二個「旅遊氣泡」國家。特首林鄭月娥表示，特區政府正與日本等多個國家商討設立旅遊氣泡，留意到日本放寬讓香港居民入境日本時，毋須出示病毒檢測證明，但仍然要接受十四日強制檢疫等防疫措施，相信兩地仍需一段時間，才能展開旅遊氣泡協議。林鄭指，本港與新加坡的疫情進展類近，個案數字、感染風險和防控策略都近似，因此兩地在旅遊氣泡的商討相對暢順，目標在本月下旬正式實施旅遊氣泡。她強調，知道港人喜歡遊日，港府會努力與日本總領館就旅遊氣泡商討。　

　　另外，政府昨天刊憲宣佈，由本月十三日起，抵港人士如登機前十四日內曾在中國以外的地區停留，必須提供在香港酒店預訂房間的最少十四天確認書，即不可以再居家檢疫，要在酒店檢疫。政府亦刊憲將土耳其加入高風險地區名單，下星期五起生效，令目前高風險地區增至十五個。

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