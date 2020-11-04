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美股中段升651點

2020-11-04 列印
　　美國大選進入最後倒數階段，但投資市場一改觀望氣氛連日造好，美股昨晚早段繼續大幅造好。

　　杜指中段報二七五七六點，升六百五十一點；納指則報一一一七八點，升二百二十一點。滙控美國預託證券價格見三十五點一港元，升一點三港元；騰訊則見五百八十七點零一港元，跌十點九九港元。
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