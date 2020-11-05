搖擺州份戰況激 拜登反超特朗普

美國總統大選，估計逾一億五千萬選民投票，創美國史上新高，點票隨即開始，民主黨候選人拜登起初領先，爭取連任的共和黨特朗普總統守住德州，並一舉取下個別關鍵搖擺州。截至本港時間今晨三時，拜登得二百三十八張選舉人票，而特朗普得二百一十四票，相差僅二十四票，選情呈膠着狀態，兩人均未達二百七十票的當選門檻，鹿死誰手，視乎賓夕法尼亞等六個搖擺州合共八十三張選舉人票的去向。隨着拜登在威斯康辛及密歇根反超前特朗普，其競選經理人狄龍更稱拜登勝選在望，預計可取得二百七十張選舉人票。



大選當日，全美多個州份的選民黎明前就往票站外排隊投票，多個票站一度出現人龍。受疫情影響，有逾一億選民提前投票，其中郵遞選票佔了很大比例，總數佔二〇一六年大選總投票人數的七成三。有專家估計，今屆大選有超過一億五千萬人投票，創史上新高。



全美各州大部份票站在本港時間昨早八時許陸續關閉，隨即點票，兩人爭奪五百三十八張選舉人票。點算初期，拜登取下外界視為全美最自由州份之一的佛蒙特州及維珍尼亞州，其後再拿下新澤西、紐約等民主黨票倉，之後一口氣攻下西岸三個州，包括擁全國最多五十五張選舉人票的加州。特朗普則先取得兩個傳統上偏保守的州份肯塔基及西維珍尼亞，再攻下南卡羅來納、密西西比、俄克拉何馬州等州份，總票數一直落後於拜登。



民主黨「逆轉」奪亞利桑那



特朗普猛起直追，拿下有二十九張選舉人票的搖擺州佛羅里達，並保住上屆得勝的德州，全取該州三十八張選舉人票，同時贏得艾奧瓦及俄亥俄州，在二十三個州勝出，共二百一十三張選舉人票；拜登從共和黨奪取亞利桑那州，成功首次「紅藍逆轉」，暫取二十一個州，暫以二百三十八張選舉人票領先。



在賓夕法尼亞、佐治亞、密歇根、北卡羅萊納、威斯康辛、內華達等六個關鍵州份，兩人得票率相差不大，其中賓州及密州，更有逾百萬選票未點算。



兩黨法律團準備打硬仗



特朗普在白宮發表講話表示，據形勢可知，他已在大選中勝出，呼籲支持者可準備慶祝，又質疑郵寄選票構成舞弊，表明會要求聯邦最高法院停止點算有關選票。拜登則指，搖擺州有大量郵寄選票仍未點算，對選情感到樂觀，強調要點完最後一張選票，選舉才算結束，呼籲支持者保持耐性。拜登選舉團隊亦批評特朗普，指其說法無恥且毫無根據，又指已部署法律團隊應對任何情況。



隨着威斯康辛、密歇根點算超過九成選票，拜登在兩州反超前特朗普；內華達則點算了六成七選票，如拜登取下上述三州，則可剛取得二百七十張選舉人票而當選；特朗普則分別在賓州、北卡羅萊納、佐治亞州領先，其中有二十張選舉人票的賓州僅點算了六成四選票。