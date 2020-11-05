民主黨保眾院控制權 恐未能奪下參議院

美國舉行總統大選，同時改選國會參眾兩院。由共和黨控制的參議院中，一百個議席要改選三十五席，民主共和兩黨競爭激烈，暫時各取四十七席，民主黨要再贏四席，才可重奪參議院控制權。至於由民主黨控制的眾議院則改選全數四百三十五席，民主黨暫以一百八十九席領先。據CNN推算，民主黨最後可保住眾議院的控制權。



參議院目前由共和黨控制，一百個議席中，改選三十五席，眾議院四百三十五席則全部改選。據截稿前的民調顯示，民主共和兩黨在參議院的競爭激烈，兩黨暫時各有四十七席，民主黨要再贏四席，才可重奪參議院控制權。至於眾議院改選，民主黨暫贏得一百八十九席，比之前少四席；共和黨則取得一百八十一席，較之前多四席。



民主黨成功從共和黨手上奪走科羅拉多州的議席，將這裏由紅轉藍，但一如選前所料，失去亞拉巴馬州的一席。得州、艾奧瓦和南卡羅來納等多個州份的參議院議席，仍由共和黨人把持，可能要待佐治亞州的兩席有結果後，才知哪黨能獲得參議院控制權。外界目前估計，佐治亞州其中最少一席因為無候選人可取得當選的五成選票，要在明年一月進行第二輪投票。外電分析，民主黨可保持眾議院控制權，但不能擴大議席數目，除了是因未能擊敗尋求連任的共和黨眾議員，民主黨亦有部份眾議員未能成功連任。



兩華裔議員連任



此外，在加州，隸屬民主黨的兩名華裔眾議員都順利連任，包括在台灣出生的劉雲平，以及祖籍廣東的趙美心。五十一歲的劉雲平（圖）二○一四年首度當選眾議員，去年出任眾議院民主黨助理黨鞭，他今屆大選在加州第三十三選區尋求連任，以七成選票擊敗對手。六十七歲的趙美心二○○九年首度當選，成為美國首位華裔女性眾議員，她今次在加州第二十七選區亦以七成得票連任。