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30萬郵遞選票遺失 覆蓋多個搖擺州

2020-11-05 列印
30萬郵遞選票遺失 覆蓋多個搖擺州
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　　美國總統大選，郵寄選票成為爭議焦點。美國郵政總局人員表示，約有三十萬張郵寄選票尚未掃描以便遞送。一名聯邦法官下令十五州十二個郵政區清理出這些選票，趕在投票所關閉前遞送，以確保沒有任何選票被延誤，但代表郵政總局的司法部律師提出法律文件，指郵政總局無法遵從法官的命令，堅持按照他們原先的查驗程序。原因是約有三十萬張的選票「不翼而飛」，其中更包含著名搖擺州，亞利桑那州、佛州、喬治亞州、賓州、德州，以及威斯康辛州等十二個郵政區。

　　美國郵政總局先前表示，過去五天以來選票送達的數量有所下降，粗估約缺失了三十萬張票。美國華盛頓地區法官埃米特．沙利文（Emmet Sullivan）對此下令清查，並要求在美國時間周二下午三點半前完成，確保沒有選票被遺漏。

　　路透社報道，受到這項命令影響的包括賓夕法尼亞州中部、新英格蘭州北部、大南卡羅來納州地區、佛羅里達州南部、科羅拉多州、亞利桑那州、阿拉巴馬州和懷俄明州等，同時包括亞特蘭大、休士頓、費城、底特律和佛羅里達州萊克蘭（Lakeland）等城市。

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