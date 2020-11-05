  • 2020年11月5日 星期四
  • 24º
  • 62%
熱門： 美國大選特朗普拜登螞蟻旺角命案

日報新聞 > 港聞

梅拉尼票站投票

2020-11-05 列印
梅拉尼票站投票
Previous Next

　　在美國大選日，第一夫人梅拉尼婭在佛羅里達州海湖莊園附近的西棕櫚灘票站投票。她進入投票站時並沒戴口罩，身穿淺色無袖洋裝，戴着墨鏡，其間向記者微笑及揮手。被問及為何沒有與總統特朗普一同在上周一提前投票，梅拉尼婭回應指，她希望在選舉日當日親身到票站投票。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd