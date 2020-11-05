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熱門： 美國大選特朗普拜登螞蟻旺角命案

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中外交部強調「不持立場」

2020-11-05 列印
　　美國選情膠着，中國官方表態謹慎，外交部發言人汪文斌昨天指大選是美國內政，中方在這個問題上「不持立場」。內地媒體和新聞網站對大選報道也相當審慎，但網民熱烈討論緊盯開票過程。

　　內地社交平台熱傳外媒報道的大選即時開票截圖，不少人對現任總統特朗普能在賓州、佛州等搖擺州領先拜登大感驚奇，在網路上奔向走告，表達「美國民調又要崩潰啦」、「我川（特朗普）必勝」等語。有網友還發揮創意，發表「得山東者得天下，因為有濱州（賓州的諧音城市）和德州（同名城市）。」

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