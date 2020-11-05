螞蟻煞停上市券商免利息 借孖展股民 「執身彩」

凍資高達一點三萬億元的螞蟻集團，原定今日上市，但前日被暫緩A、H股上市，證券行和銀行開始退回本金，部份證券行更免手續費，又不收融資利息，令部份抽孖展的股民「執身彩」。但部份銀行只寬免申請費，孖展利息照收。有股民昨日接收抽中螞蟻股數，大歎「見財化水」之餘，又要付銀行孖展利息。



本金分兩批退回



螞蟻高層早前被內地四大部門聯合監管約談後，被煞停中港同步上市，消息震盪中港兩地金融市場。螞蟻集團昨午在港交所發通告，公佈暫緩H股上市的退款安排，連同經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費的申請股款，將不計利息分兩批退回。



阿里巴巴股價瀉9%



本港多間銀行及券商昨公佈退款及免收孖展息安排。富途證券表示，免除所有認購螞蟻新股客户的手續費和全部銀行融資利息；耀才證券則指，本周五前會退回全數認購額，相關利息及手續費亦全數以現金方式回贈予客戶。



中銀香港和滙豐昨日退回不獲接納申請部份的金額予客戶，其餘已獲分配股份的款項將於本周五退回。滙豐發言人確認，將不會歸還客戶早前申請新股認購貸款的的相關利息和手續費。假若股民以一百萬本金，在本地大型銀行以半厘借入一千萬元孖展抽螞蟻，五日利息就損失六百多元。



雖然螞蟻暫緩上市，但參與認購的股民昨天仍收到抽中股數的通知，有人大歎「見財化水」，亦有人表示幸好向證券行借孖展，獲寬免利息，總算「執番身彩」。



在北京，外交部發言人汪文斌昨表示，螞蟻暫緩上市的決定，是有關證券交易部門履行自律監管責任的體現，暫緩上市則是有關交易機構根據有關法律法規，為了更好維護資本市場穩定和保護投資者權益而作出的決定。



受螞蟻暫緩上市消息拖累，阿里巴巴昨日開市急瀉逾百分之九，低見二百七十二元，收報二百七十七元，跌逾百分之七點五；騰訊亦受累，報五百八十八元，跌約百分之一點六，成交近十六點七億元。港股昨跌五十三點，收報二四八八六點，成交逾一千七百多億元，增逾三成。



