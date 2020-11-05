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螞蟻再上市須重新注資

2020-11-05 列印
　　原定今日在上海及香港同步上市的螞蟻集團，被內地監管部門煞停上市。市場估計螞蟻不符上市要求，或與人民銀行及銀保監會周一發佈的網絡小微貸業務新規管有關。據悉，螞蟻需要向旗下貸款業務注入新資本，並需要再申請全國性經營牌照。

　　根據新規管，網絡小額貸款業務應當主要在註冊地所屬省級行政區域內開展，未經銀保監會批准，不得跨開展網絡小額貸款業務，同時經營網絡小額貸款業務公司註冊資本不低於十億元人民幣，而跨省經營的小額貸款公司的註冊資本則不低於五十億元。內地《騰訊新聞》引述知情人士指，保守估計螞蟻重新上市的時間將推遲約半年。另有螞蟻消息人士否認有這些講法。

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