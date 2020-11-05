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大聖孖展客 「失螞蟻得小米」

2020-11-05 列印
大聖孖展客 「失螞蟻得小米」
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　　由於螞蟻集團暫緩H股上市及退回香港公開發售的申請股款，大聖證券有限公司（見圖）宣佈「失螞蟻 ，得小米」的決定。大聖證券與客戶共同承擔這次特別事件帶來的費用損失，所有用孖展融資申購之客戶，大聖證券會按照各客戶申購之股數，以該公司所定之比例，向客戶饋贈相應的小米集團股票，以部份甚至全部覆蓋客戶因申購所產生費用之損失；所有饋贈之股票將會於十一月六日連同第二次退款之款項，一同存入客戶的戶口。

　　大聖證券表示，只賺良心錢，強調︰「風雨同路，與你同行。」大聖證券將繼續為客戶提供優越的投資服務。如有任何疑問，請致電客服熱線 852-21106435 或電郵致 [email protected] 查詢。

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