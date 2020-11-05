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港台編導被捕 李家超：非針對個別行業

2020-11-05 列印
　　港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲被指車牌查冊時涉嫌作虛假陳述，前天被警方上門拘捕。保安局局長李家超表示，警方調查此案是因為有人投訴及報案，強調案情決定被調查的對象，並非針對個別行業。他又透露今年八月曾拘捕一人涉及查冊而涉嫌違反《道路交通條例》，該被捕人並非新聞工作者。

　　警察公共關係科總警司郭嘉銓否認「高調拉人」，指要考慮案發地點和案件性質等，認為重案組可不偏不倚進行調查。被問及其他傳媒亦曾在調查報道時查閱車牌，警方會否追查，郭重申若有人投訴定會調查。實政圓桌田北辰批評運輸署突然單方面改變查冊聲明的選項，建議政府加入新聞採訪作為查冊原因。

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