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銀礦灣Staycation群組再多兩人確診

2020-11-05 列印
銀礦灣Staycation群組再多兩人確診
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　　本港昨日新增三宗新冠肺炎確診個案，其中兩宗屬本地關連個案，都是與早前梅窩銀礦灣Staycation群組有關，累計七人染疫。其中一名患者是二十六歲男子家住大埔廣福邨廣祐樓。另一患者為五十四歲女子家住大埔富善邨善鄰樓。同時，一名七十歲新冠病人昨天離世，本港累計一百零五名病人於公院離世。

　　此外，食環署將聯絡酒吧及酒館營辦人安排免費和自願檢測服務。檢測承辦商明天起連續兩個星期會到訪派發樣本瓶，供員工採集深喉唾液樣本，於隨後一至兩日收回樣本做檢測。承辦商亦會再安排流動車(見圖)，在指定日期停泊在中環、尖沙咀、灣仔等酒吧區，向顧客派發樣本樽。

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