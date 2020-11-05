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受疫情影響　食肆第三季收益大跌35%

2020-11-05 列印
　　政府統計處公佈，受第三波新冠肺炎疫情影響，本港食肆第三季總收益的臨時估計為一百七十億元，按年大跌逾三成五，創有紀錄以來最大跌幅。而經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計，亦分別下跌近兩成三及兩成二。各類食肆中以酒吧受的打擊最大，總收益以價值計按年大跌近六成七；中式餐館按年下跌近四成七；非中式餐館挫近三成一；快餐店跌約兩成三。

　　政府發言人表示，雖然本地消費氣氛在近期似乎稍見改善，但整體經濟的就業和收入狀況仍面對壓力，加上訪港旅遊業難以迅速反彈，食肆的經營環境在短期內料會仍然充滿挑戰。

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