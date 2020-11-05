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「賞你遊香港」免費本地遊額滿

2020-11-05 列印
　　香港旅遊發展局宣佈，「賞你遊香港」活動下，可供市民免費換領的本地遊名額已滿。為讓旅遊業界能夠恢復運作，旅發局於十月下旬推出「賞你遊香港」活動，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿八百元，可換取本地遊名額一個。有關旅行團於本月一日至下月三十一日期間出發。

        另外，第六十七屆澳門格蘭披治大賽車調整為本月二十至二十二日舉行，較原定減少一天。澳門社會文化司司長歐陽瑜昨公佈包括大賽車在內的旅遊推廣活動，稱受疫情影響，在經濟下行情況，活動將有相當的作用，澳門政府將做好各項盛事活動，期望與各界推動澳門旅遊業。

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