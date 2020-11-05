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美股中段升633點

2020-11-05 列印
　　全球聚焦美國總統大選結果，民主黨候選人拜登在搖擺州份威斯康辛及密歇根反超前特朗普，美國周三股市向好，杜指尾段報二八一一三點，升六百三十三點；納指則報一一五九四點，升四百三十三點。滙控美國預託證券價格見三十三點三二港元，跌零點四八港元；騰訊則見六百一十三點七八港元，升二十五點二八港元。紐約期金報每盎司一千八百九十六點八美元，跌十三點六美元；紐約期油則報每桶三十九點○三美元，升一點三七美元。
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