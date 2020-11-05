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再檢十萬冒牌口罩 一周內第二宗

2020-11-05 列印
■行動中檢獲約十萬個醫療級別的冒牌口罩，疑經香港轉口海外。
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　　香港海關繼上月二十八日破獲歷來最大宗涉及約十萬個懷疑冒牌醫療級別口罩案件後，前天再檢獲約十萬個經香港轉口海外懷疑冒牌醫療級別口罩，估計市值約三百萬元，並拘捕一人。兩宗案件合計，海關於過去一周已檢獲約二十萬個懷疑冒牌醫療級別口罩，估計市值約六百萬元，兩人被捕。

　　海關早前接獲舉報，指有公司涉及冒牌口罩的違法活動。經調查及於商標持有人協助下，海關前天採取執法行動，突擊搜查一間位於葵涌的物流公司，檢獲該批懷疑冒牌醫療級別口罩及一批包裝物料，並拘捕一名四十二歲公司女負責人。

　　初步調查顯示，該批口罩未有流出本地零售市場，相信不法商人意圖把口罩重新包裝並轉運至海外銷售圖利。海關正調查涉案口罩的來源，強調會繼續嚴厲執法，積極打擊涉及冒牌防疫產品活動。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。

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