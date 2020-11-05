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楊潤雄回應退學潮 認對學校穩定性有影響

2020-11-05 列印
　　對於有名校出現多名學生退學情況，教育局局長楊潤雄昨指出，應以平常心處理。因每一位市民有選擇的權利，但他承認如長時間明顯地有較多學生離開學校，會對整個學界的穩定性有影響，局方需要做評估，會和業界一起做好準備工夫。

　　楊潤雄指日前與一些校長和議會代表會面，也有討論學生退學的問題，他認為現時不用太擔心，港人一直享有選擇的自由，包括選擇甚麼工作、居住的地方、留在香港還是移居外地、讀書，以至選擇學校的權利，應該以平常心去看待這情況。

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