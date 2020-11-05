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803基金覆核求清拆僭建

2020-11-05 列印
　　現任全國政協副主席、前香港特首梁振英成立的「803基金有限公司」，向高等法院入稟申請司法覆核，因不滿屋宇署未有就立法會議員毛孟靜，懷疑僭建淺水灣住所地庫停車場一事而採取執法行動，故要求法庭推翻屋宇署拒絕頒佈清拆令的決定，並把懷疑違規改建事宜發還予屋宇署重新考慮。

　　803基金在申請書中指，淺水灣道九十八號地庫的兩個停車位只可用作泊車用途，但傳媒揭發有關停車位被改建為有窗有門的室內空間，以作居住用途。毛孟靜昨日強調，寓所在一九八五年買入，一直按單位面積繳交地租，不明白為何有僭建之嫌。



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