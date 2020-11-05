警方回覆傳媒查詢時表示，本月一日凌晨約四時半，先後接獲兩名途人報案，指有超過一百人在棉登徑近麼地道街頭毆鬥，當中有人持棍、刀。警員接報到場後，現場一帶平靜，無人被捕。
萬聖節百人持械互毆
警方回覆傳媒查詢時表示，本月一日凌晨約四時半，先後接獲兩名途人報案，指有超過一百人在棉登徑近麼地道街頭毆鬥，當中有人持棍、刀。警員接報到場後，現場一帶平靜，無人被捕。
搖擺州份戰況激 拜登反超特朗普
美國總統大選，估計逾一億五千萬選民投票，創美國史上新高，點票隨即開始，民主黨候選人拜登起初領先，爭取連任的共和黨特朗普總統守住德州，並一舉取下個別關鍵搖擺州。截至本港時間今晨三時，拜登得二百三十八張選...
2020-11-05
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習近平：堅定不移擴開放 願與世界分享市場機遇
昨日第三屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕，國家主席習近平更通過視像發表演講。他強調，中國將堅定不移全面擴大開放，願同世界分享市場機遇。 習近平表示，在新冠疫情下各國經濟都面臨不同程度的挑戰，而大國更要在疫情中作示範。同時他提及早前的五中全會中的國內大循環及國外雙循環策略為主，帶動國外經濟，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場、大家的市場，推動世界經濟復甦。習近平提及在全球疫情下，各國要合作共濟，他宣佈中國全面擴大開放新舉措。最後他表示，現時世界的經濟發展很多挑戰，不過強調中國將堅定不移全面擴大開放，願同世界分享市場機遇。
2020-11-05
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南韓首隻熊貓BB 取名「福寶」
大熊貓除了是中國的國寶外，亦是最佳的外交大使。南韓近日亦有首隻國內出生的大熊貓BB出現！經二十日的徵名活動後愛寶樂園終於公佈，大熊貓BB取名「福寶」，象徵「帶來幸福的寶物」。報道指，這次徵名活動中，「...
2020-11-05
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屋苑錄市價成交個案
據《星島地產網》報導，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳維景灣畔10座低層F室，面積498方呎，兩房間隔，獲同區客承接，成交價780萬，呎價15663元，據悉，買家為自用...
2020-11-05
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大選未明朗 科網股先亢奮 拜登反超前 美股漲568點
全球聚焦美國總統大選結果，選情搖擺不定，美股昨晚開市早段當民主黨候選人拜登在搖擺州份威斯康星州及密歇根州反超前特朗普，美股早段向好，科網股大升，杜指升127點報27608點，升幅0.5%，納指大升2....
2020-11-05
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歐霸添食可期 小兵無「迪」手
阿仙奴上仗英超作客一球力挫曼聯士氣如虹，今晚乘各戰線二連勝之勇轉戰歐霸，而且兩名小將祖爾韋洛克和尼基迪亞於此賽事表現可人，勢必在G組主場擊退挪威的莫迪再下一城。讓球主客和兵工廠讓一球，「主勝」照去馬。（Now643、有線616、656台周五凌晨4:00直播） 今季槍手以副選和小將出戰歐霸分組賽，整體實力仍凌駕對手，首仗作客2:1擊敗維也納迅速；上輪地頭3:0大勝愛爾蘭球隊鄧達克。中場祖爾韋洛克鬥鄧達克一戰交出入球和助攻各一，還有三次關鍵傳球，以及九十一點一巴仙傳球成功率；前鋒尼基迪亞該仗也攻入一球、創造兩次入球機會，成為另一位取勝功臣。 尼基迪亞韋洛克合拍 前兵工廠名將基...
2020-11-05
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【寵愛有家】 樂天友善 Miracle
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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官司敗訴和牛店被淋紅油 麥長青自責冇用 狂呻食緊穀種
早前受官非困擾嘅麥長青（麥包）因為疫情冇工開，與友人合資7位數於大坑賣和牛，疫市自救。點知一波多折，開業僅3個月的和牛店跟附近兩間店鋪周前齊被淋潑紅油。此刑毀案件令麥包相當無奈：「我都唔知發生乜事，所...
2020-11-05
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社論——了解風險 抽新股才穩陣
螞蟻集團在上海和香港同步上市的計劃突然被煞停，即使有報道指上市計劃會在半年後捲土重來，但昨天螞蟻集團澄清沒有高層如此說過，整件事猶如向大半年以來的抽新股熱潮，潑了一盤大冷水。其實，在這個時間降溫亦是好事，令熱衷借孖展抽新股的市民可以稍為冷靜，不要以為搵快錢，易如反掌，是時候回歸審慎投資之道。 過去大半年，乘着A股回歸的熱潮，不少內地大企或概念公司來港尋求上市，掀起一浪又一浪的集資熱潮，集資額亦屢創新高，加上全球低息環境下，借孖展利息成本不高，市民參與抽新股，如果新股本身有實力或業務有前景，甚或有好的概念，都會受追捧，不少掛牌日上升幅度理想，令認購者即時有斬獲，也是抽新股熱...
2020-11-05
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馬場浮世繪——如真如假巨額過關P得手
昨晚第四場賽事，「如真如假」的位置賠率受巨額過關影響，曾經只得一點五倍，看來有人對其甚有信心，結果馬兒在周俊樂胯下輕鬆放到，巨額過關成功得手，而且最終派彩有一點四五倍，都算和味！ 馬場浮世繪
2020-11-05
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