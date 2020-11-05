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萬聖節百人持械互毆

2020-11-05 列印
萬聖節百人持械互毆
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　　近日網上瘋傳兩段疑似萬聖節翌日凌晨互毆短片（見圖），其中一條近距離片段可見大批男子在尖沙咀棉登徑互毆，其中一名男子被最少三人圍毆，不少人揮動手中疑似棍棒，更有人擲出雪糕筒；從另一段遠距離短片可見，有數十人在棉登徑打鬥。

        警方回覆傳媒查詢時表示，本月一日凌晨約四時半，先後接獲兩名途人報案，指有超過一百人在棉登徑近麼地道街頭毆鬥，當中有人持棍、刀。警員接報到場後，現場一帶平靜，無人被捕。

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