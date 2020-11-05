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聖誕除夕生意不抱希望

2020-11-05 列印
　　每逢聖誕、除夕總少不了大型演出及煙火匯演，但港藝娛樂有限公司董事總經理張家華說，業界過去九個月處於零收入中，或只有百分之五收入，在「限聚令」等防疫措施下，根本無法安排任何演出。他預料即使政府允許在聖誕、除夕舉辦演出活動，但現僅剩時間不足，業界仍處於觀望態度。

　　曾包辦多個煙花煙火項目的港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠亦指，十月的國慶煙花匯演因疫情取消，對於聖誕、除夕的生意不抱希望，預料只有去年同期的兩成半。

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