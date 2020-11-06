拜登入主白宮在望 特朗普興訟阻撓

美國總統大選選情峰迴路轉，隨著大量郵遞選票被點算，民主黨候選人拜登一連攻下亞利桑那、威斯康辛及密歇根等三個關鍵搖擺州，截至昨晚十一時，他暫取二百六十四張選舉人票，距離二百七十張當選門檻，僅一步之遙，大有機會以七十八歲勇奪七千二百多萬張選票入主白宮，成為美國史上最老兼最高票的總統。競逐連任的總統特朗普不認輸，在多個關鍵州部署法律行動，包括要求賓夕法尼亞州暫停點票，以求翻盤。



在賓夕法尼亞、佐治亞、密歇根、北卡羅萊納、威斯康辛、內華達等六個關鍵州份，拜登得票率原本落後於特朗普，但隨著大量郵遞選票被點算，情況大逆轉，他後來居上，多家媒體預測他在亞利桑那、威斯康辛及密歇根等三個關鍵搖擺州勝選，令其選舉人票增至二百六十四張，只差六票，便達到二百七十張的當選門檻。



截稿前的數據顯示，拜登在有六張選舉人票的內華達州以百分之四十九點四得票率，略微領先得票百分之四十八點五的特朗普。該州已點算近七成五選票，若領先優勢持續到最後，拜登將剛好以二百七十張選舉人票當選。同時，儘管特朗普在賓夕法尼亞、北卡羅萊納、佐治亞三州的得票率暫時領先，但差距不斷收窄，且最多領先不足百分之二點六，他未必穩操勝券。特朗普暫得二百一十四張選舉人票，即使全取該三州合共五十一張選舉人票，仍不足以勝選。



兩搖擺州一夜翻盤



拜登發表演講時形容，經過漫長的點票後，選情轉趨明朗，有信心能贏得當選所需的二百七十張選舉人票，但重申暫無意宣佈勝選，又強調必須點算所有選票，不容任何人的民主權利被剝奪。



民主黨堅持點票 共和黨叫停



特朗普則質疑，他原本在關鍵州份領先，其後突然湧現大量支持拜登的選票，領先優勢有如魔術般消失。他其後指示團隊發動司法戰，包括在兩人得票相差不到百分之一的威斯康辛州，以涉嫌違規為由，申請重新點票；在有二十張選舉人票的賓州，則要求最高法院介入，覆核當局接受大選後三日的郵遞選票的決定，同時要求暫停點票。賓州民主黨籍州長沃夫回應指，特朗普的做法顛覆民主，強調賓州會繼續點票。



此外，在佐治亞州，特朗普團隊控告當地將截票期限後接收的選票，與有效票一併點算，要求分開處理。