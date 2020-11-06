外交部促下任總統合作共贏

美國大選大勢初定，外交部副部長樂玉成稱，中方希望選舉平穩順利舉行，且一貫認為中美雙方存在分歧，但有廣泛的共同利益及合作空間；推動雙方合作，符合兩國人民利益，也符合國際社會的期待，期望美國下一任總統，與中方雙向而行，秉持不衝突、不對抗、合作共贏的精神，兩國應聚焦合作，有分歧但要管控，推動兩國關係沿正確軌道發展。



選後政策料回歸務實



香港總商會總裁梁兆基認為，對華政策上，民主共和兩黨有相當共識，不論是民主黨候選人拜登或總統特朗普當選，大方向上不會有太大改變。但他指出，拜登相對重視國際關係及盟友間合作，推進政策時亦較有章法，不太會推出難以估計的措施。



中文大學經濟學系副教授莊太量指，特朗普早前展開中美貿易戰，對中美都不利，相信當時只是為選舉鋪路。大選後，無論誰當選，美方在貿易政策上應會回歸務實，除非中美之間有大衝突，否則預料美國不會有「大動作」。