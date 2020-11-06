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選情明朗刺激港美股市攀升

2020-11-06 列印
　　美國大選結果逐漸明朗，民主黨拜登選情佔優，人民幣兌美元即期最終收升七百三十八點，報六點六四兌一美元，昨日早段更急升，在岸價及離岸價均創二十八個月新高。有交易員認為，美國大選局勢明朗化，消息利好亞洲股市及匯市。

　　港股亦顯著造好。昨早恒指高開六百一十四點，並以全日最高位收市，收報二萬五千六百九十五點，升八百零九點，升幅百分之三點二。科技股急升，藍籌股亦全線向上，騰訊、美團及京東均破頂，騰訊更以全日最高位收市，升百分之六，報六百二十五元，升三十六點五元。美股三大指數前晚全面向上，道瓊斯指數最多升八百二十一點，高見二萬八千三百零一點，其後升幅收窄，收市報二萬七千八百四十七點，上升三百六十七點，升幅百分之一點三。
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