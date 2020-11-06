霍士搶收視觸怒特朗普

美國大選龍虎鬥，立場一直偏向總統特朗普的霍士新聞，於當地時間周三深夜報道民主黨候選人拜登在關鍵搖擺州亞利桑那勝出，成為首家搶先出街媒體。儘管霍士新聞的收視率急升，但有報道引述消息指，特朗普知悉後非常憤怒，曾要求擁有電視台的傳媒大亨梅鐸撤回報道。



由於率先報道，霍士新聞當晚黃金時段的收視率急升，有超過一千四百萬人次收看，力壓對手有線新聞網絡及全國廣播公司。但美國《名利場》雜誌引述消息指，特朗普知悉之後非常憤怒，直接致電擁有霍士新聞的傳媒大亨梅鐸，要求撤回有關報道，但遭到拒絕。儘管亞利桑那仍在點算選票，未宣佈最後結果，但多家傳媒均預測，拜登會在該州勝出，成功扭轉了選情。