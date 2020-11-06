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急煞車石屎板壓駕駛室　拖頭司機險被夾死

2020-11-06 列印
■拖頭車在燈位前煞停，載着的石屎板滑前險夾死司機。
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　　觀塘發生驚險交通意外。昨早上六時許，四十四歲姓李司機，駕駛一輛連拖架的拖頭車，拖架貨斗上運載三塊共重十八噸的石屎板重型建築組件，以五條尼龍帶繫緊，沿觀塘道向油塘駛至近康寧道交界路口一個交通燈位時，因交通燈轉為黃燈李急忙煞車，詎料三條石屎板登時滑前，扯斷五條尼龍帶後猛撞俗稱「屋仔」的駕駛室，致駕駛室損毀向前扭曲，李被困車內。

　　消防員接報到場，以工具開啟車門救出被困司機，他幸僅受驚並無大礙，毋須送院。警方將事件列作交通意外無人受傷處理，受事故影響，警方封閉第三條行車線，往油塘方向交通繁忙。

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