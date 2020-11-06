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美儲局維持利率不變

2020-11-06 列印
　　美國聯聯儲局公佈議息結果，一如市場預期，利率及貨幣政策都沒有變動。

　　美國周四股市向好，杜指尾段報二八三八七點，升五百三十九點；納指則報一一八六二點，升二百七十一點。滙控美國預託證券價格見三十四點○九港元，跌零點○六港元；騰訊則見六百二十四點四三港元，跌零點五七港元。紐約期金報每盎司一千九百四十八點六美元，升五十二點四美元；紐約期油則報每桶三十八點八美元，跌零點三五美元。

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