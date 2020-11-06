﻿飛機維修員確診源頭不明﻿ ﻿曾陪小朋友到訪多個球場﻿

本港新增七宗新冠肺炎確診個案，包括一宗本地源頭不明個案，患者為一名男飛機維修員，在傳染期曾帶小朋友到多個球場參加足球訓練，他有兩名家人發病，其兩名子女分別就讀天水圍靈愛小學及錦田聖公會聖約瑟堂幼稚園。兩校暫時停課，當局會向學校、足球訓練成員等派發樣本樽。



該名源頭不明個案為四十歲男子，家住錦田水流田村，在機場任職飛機維修，最後上班日為上月二十七日，上月三十日起喉嚨痛，其後向私家醫生求醫並確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者日常工作會與貨機機組人員討論維修事項，其間有戴口罩，他曾聽聞有機組人員染疫。中心若發現相關個案，或會將本病例改列為關連個案。



病人曾帶小朋友到多個球場參加足球訓練，分別到九龍灣公園、馬鞍山恆康街運動場、天水圍天瑞邨足球場、石門賽馬會傑志中心及摩士公園足球場，其間病人沒有落場，只是在球場旁邊觀看，亦有戴口罩。小朋友踢足球時則無戴口罩，亦會一起換衫，若小朋友確診，部份參與培訓的人士要檢疫。



病人曾於上月二十八日到九龍灣MegaBox的「Pepper Lunch」用膳，並到過同一商場的玩具反斗城。他亦於上月三十一日與家人到元朗448農莊。



患者兩名分別七歲及五歲的子女，分別就讀天水圍靈愛小學及錦田聖公會聖約瑟堂幼稚園，就讀幼稚園的小朋友出現喉嚨痛，暫時檢測結果為陰性。患者另一名家人亦有發燒，為家庭主婦，正等候檢測結果。



傑志足球學院指兩名學員對病毒呈初步陰性，相信傳播風險較低。傑志中心即日會全面消毒，中心的A、B、E班訓練班停課四天。



此外，一名七十八歲、有長期病患的男病人昨午病逝，本港至今共有一百○六名新冠病人於公立醫院離世。



