揭病毒變種可傳人 丹麥撲殺1700萬水貂

丹麥為全球最大的貂毛生產國，但發現新冠病毒已在水貂中變種並傳染給人類，故決定撲殺全國約一千七百萬隻水貂。該國目前有五個不同水貂養殖場發現病毒突變情況，以及十二宗相關人類確診個案。首相弗雷澤里克森表示，水貂中的突變病毒或對未來疫苗有效性構成威脅，故需要採取行動。



全球有逾四千八百萬人確診新冠肺炎，超過一百二十二萬人不治。美國周三新增逾十萬宗確診個案再創新高，專家警告若不改變現有防疫措施，到明年一月二十日總統特朗普任期屆滿時，或將有多十萬人死亡。



另外，中國因應疫情，暫停英國、比利時及菲律賓等部份國家的人士入境。



