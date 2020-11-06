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加國現首宗人類感染H1N2豬流感

2020-11-06 列印
　　加拿大衞生部門周三證實，發現該國歷來首宗人類感染H1N2 豬流感病毒個案。當地官員形容是一宗個別病例，無跡象顯示該病毒正在蔓延，強調H1N2病毒不會通過食物傳播，食用豬肉沒有風險。而H1N2為非常罕見的病毒，自二○○五年以來，全球僅有二十七宗人類病例報告。

　　該病人居住在加國亞伯達省中部，上月中旬出現類似感冒的溫和病徵後到急症室求診，之後發現感染H1N2豬流感病毒，接受治療後康復。衞生部門發表聲明稱這是一宗個別事件，在現階段不會令居民增加風險。

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