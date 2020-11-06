「賞你遊香港」額滿 旅界：反映本地遊有需求

香港旅遊發展局的「賞你遊香港」供市民免費換領的本地遊名額已滿。旅遊業議會主席黃進達指計劃反應理想，反映本地遊有需求，希望在通關前有更多市民參與由旅行社舉辦的本地遊活動，讓業界有營運空間。



他指本地遊雖有專項基金資助，但未能彌補旅行社失去出入境旅遊的損失，預期會有更多旅行社會推出停薪留職等措施。



對於政府與新加坡達成旅遊氣泡，黃認為實施初期，在名額有限和檢測成本之下，會以商務旅客為主，亦期望在檢測需求增加下，可減低檢費用。



