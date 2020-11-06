查冊倘非聲明用途 涉違《私隱例》

公司註冊處指出，二○一六年五月引入有關進行查冊目的聲明安排，以防止個人資料遭人濫用，查冊聲明目的有十一個選項，查冊者可以選擇其中一項或多於一項，其中為了確定公司、董事或其他高級人員、或前董事詳情，可以涵蓋記者搜集資料之用。



處方解釋，《個人資料私隱條例》適用於如何使用從公司登記冊取得的個人資料，如資料並非用於聲明所述用途，有機會違反規定而遭到起訴。



此外，私隱專員公署回覆傳媒查詢時表示，蔡玉玲的案件已進入司法程序，公署現階段不會就事件及相關問題，作出任何評論。至於公署是否曾經接獲相關投訴，再將個案轉介執法部門跟進，公署無正面回應，只表示留意到保安局局長李家超前天指個案涉及作出虛假陳述。



