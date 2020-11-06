網媒女記被控阻差辦公

警方昨日在荃灣拘捕一名二十六歲網媒女記者，涉嫌俗稱阻差辦公的「抗拒警務人員」罪。經調查後，何女已被落案檢控，案件將於下周一在九龍城裁判法院提堂，由西九龍總區重案組人員跟進。



有網民今年五月十日母親節發起反修例示範活動，大批市民前往旺角聚集，警方其後採取行動，其間懷疑網媒《娛賓》一姓何（二十六歲）名女記者在洗衣街的女廁內拍照，即時作出警告，但對方拒絕合作，她翌日被捕。警方表示，經深入調查及徵詢法律意見後，探員昨日在荃灣區拘捕該名姓何女子，涉嫌抗拒警務人員。



根據法例，任何人在警方執行職務時，襲警、抗拒或故意阻礙警方執行職務（俗稱阻差辦公）均屬違法，最高刑罰是監禁兩年。



