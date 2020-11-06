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缺德男巴士除罩撩鼻晾大腳

2020-11-06 列印
缺德男巴士除罩撩鼻晾大腳
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　　新冠肺炎疫情下，竟有缺德市民損人不利己。網上facebook群組「North District北區」近日瘋傳數條「核突」短片及相片，有網民指日前中午一輛前往上水的978號巴士上，有嘔心乘客出沒。從短片及相片可見，該名男乘客全程拉下口罩，更除鞋將雙腳擱在對面座位，旁若無人玩手機，其間更將手指伸入鼻孔中，疑似「撩鼻屎」。大批網民看罷鬧爆該名缺德男乘客損人不利己稱「除晒對鞋好離譜」、「真係極品」，亦有人認為應「大大聲同司機講有人無戴罩」。

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