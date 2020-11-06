「大富翁」85歲 設淘汰賽讓愛好者較高下

經典桌上遊戲「大富翁」踏入八十五歲，明年二月將舉辦香港大賽，讓一眾愛好者一較高下。大賽設有個人及家庭兩組，勝出者可以贏到獎盃和相等於一副經典版大富翁的錢幣總值，即約二萬零五百八十元獎金。個人組冠軍更可代表香港，明年下旬出戰大富翁世界賽。



「大富翁大賽」由明年二月十四日起，逢星期六及日於山頂廣場和淘大商場舉行為期九個星期、共十八場比賽。個人組名額約二千人，以淘汰賽形式分勝負；家庭組別就有二百四十個名額。曾於一九九六年代表香港勝出世界冠軍的作家畢華流昨分享，大富翁的策略是要爭取大多數的土地「專利權」，盡快建立更多房屋，令其他選手交出最多的租金，最終破產。