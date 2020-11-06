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馬雲蟬聯《福布斯》中國首富

2020-11-06 列印
　　螞蟻集團AH股暫緩上市之際，《福布斯》中國公佈二○二○年中國富豪榜，阿里巴巴兼螞蟻集團創辦人馬雲蟬聯首富，是連續第三年位列榜首，身家增長逾七成達四千三百多億元人民幣，騰訊創辦人馬化騰及農夫山泉創辦人鐘睒睒分別排第二、三位。

　　今年《福布斯》中國富豪榜，共有四百位上榜者，新上榜者有六十八人。阿里巴巴創始人及螞蟻集團實際控制人馬雲，今年連續第三年位列榜首，財富按年大增百分之七十二至四千三百七十七億元人民幣。

　　連同馬雲，共有十位螞蟻集團個人股東入選今年的中國富豪榜，包括螞蟻集團董事長井賢棟、阿里合夥人彭蕾、阿里副主席陸兆禧等。

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