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劃一勞工假及銀行假 勞方堅持不接受十年完成

2020-11-06 列印
■勞工顧問委員會過去數次討論劃一勞工假及銀行假，未能達成共識。勞顧會昨日再開會討論仍未有結果。
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　　勞工顧問委員會過去數次討論劃一勞工假及銀行假，未能達成共識。勞顧會昨日再開會討論仍未有結果，資方認為現時經濟前景不明朗，並非合適討論時間。勞方代表堅持不接受以十年時間完成。

　　政府打算從二○二二年佛誕起，之後為聖誕翌日及復活節三日假期，每兩年增假一天，目標在二○三○年完成。據悉政府期望下年內完成立法，而且不會補貼僱主。

  勞顧會資方代表郭振華會後指雙方未達到共識，資方初步建議，將五天的法定假期，改為「浮動假期」，容許僱主可以在同一年內安排另定假日，而非目前最多九十天內要安排假日。

　　勞方代表鄧家彪就批評勞工處處長態度傲慢，只遷就僱主不聽取社會聲音，促請政府重新提交方案。勞顧會本月舉行換屆選舉，鄧家彪相信無論誰當選新一屆勞方委員，都會繼續就劃一假期據理力爭。

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