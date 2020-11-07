﻿拜登兩州反超前 特朗普司法戰頻碰壁

美國總統大選膠着三日，結果逐漸明朗。美國傳媒推算民主黨候選人拜登已奪二百六十四張選舉人票，離入主白宮僅六票之差。他昨天在關鍵州份喬治亞州成功逆轉，截至今晨一時的數據顯示，以千五票的輕微優勢，反超前競逐連任的總統特朗普，由於差距甚微，該州決定重新點票。在賓夕凡尼亞州，拜登亦反超前，若其優勢持續，贏得餘下的關鍵搖擺州份便可勝選。另一方面，處於劣勢的特朗普在多個關鍵州份發動司法戰，但多數被駁回。



美聯社及霍士新聞日前均預測，拜登可在亞利桑那、威斯康辛及密歇根等三個關鍵搖擺州份勝出，選舉人票已獲二百六十四張，只差六票，便可達二百七十張選舉人票的當選門檻，成為新一任美國總統。在關鍵州份喬治亞州，拜登得票率自大選日以來一直落後特朗普，差距昨日逐漸收窄，至截稿前，以一千五百多票的反超前；由於差距甚微，喬治亞州州務卿宣佈將重新點票。



喬治亞州重新點票



在餘下其他仍在點票的關鍵州份，例如有二十張選舉人票的賓夕凡尼亞、六票的內華達、十五票的北卡羅萊納等，拜登只要贏得任何一州亦可勝選。在內華達州，拜登暫以百分之一的優勢領先，但該州尚餘一成六選票未點算，且表明要在本月十二日才有結果。拜登在賓州亦首次反超前約五千六百票。特朗普在北卡羅萊納暫時領先，但差距不斷縮小只有百分之一點四。拜登發表演講時指對選情感覺很好，強調每張選票都要點算，相信自己最終能勝出，呼籲支持者保持平靜。



特指對手出術 直播被中斷



特朗普則須在賓夕凡尼亞、內華達、北卡羅萊納及喬治亞連贏，才可成功連任。特朗普亦「頭頭碰着黑」，他在白宮發表講話指如只計算大選中的合法選票，他可輕鬆勝出，再指控民主黨人竊取選舉，點票過程亦出現不公，但由於沒提出具體證據，直播講話被美國廣播公司、哥倫比亞廣播公司及全國廣播公司等三大電視網絡中止。



特朗普亦指示競選團隊在多個搖擺州份發起司法戰，先後要求佐治亞、密歇根及賓夕法尼亞等三個搖擺州暫停點票，但佐治亞及密歇根州法院已否決有關要求，賓州多條訴訟亦被駁回。特朗普亦被投訴在選舉日利用白宮作為指揮中心，遭調查有否違反聯邦法例。