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﻿民調：拜登恐難完成任期 賀錦麗將上位

2020-11-07 列印
■副手賀錦麗有非裔及印度裔血統。美聯社
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        民主黨候選人拜登很可能贏得今屆總統大選寶座，但有調查顯示，近六成美國人認為七十七歲的拜登難以完成四年總統任期，副手賀錦麗將接替其職務，成為美國首位女總統，完成餘下任期。

　　拜登一直被對手總統特朗普攻擊患「老人癡呆症」。美國民調機構Rasmussen日前公佈一項調查指，五成九受訪者認為拜登如入主白宮，很可能無法完成四年總統任期。據美國《憲法》，若在任總統死亡、辭職或被罷免，將由副總統接替其職務。調查更指三成九受訪者認為，該情況很可能發生。

　　五十六歲的賀錦麗擁有非裔及印度裔血統，她在墮胎、槍支及稅改等議題上，與進步主義者站在同一陣線，近月亦表態支持性工作及大麻合法化。有美國保守勢力質疑如上述情況發生，賀錦麗成為「極左派」送入白宮的「特洛伊木馬」。
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