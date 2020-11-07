韓正：六部委大力支持香港

主管港澳事務的國務院副總理韓正昨日接見訪京的特首林鄭月娥。韓正表示，中央充份肯定特區政府工作，指凡有利保持香港長期繁榮穩定的事情，中央都會全力支持。林鄭月娥會後指，很高興香港提出的意見，都得到中央的支持，反映中央高度重視和支持香港融入國家發展大局，具體惠港措施將於本月底發佈《施政報告》時交代。



韓正昨日在北京釣魚台國賓館，接見特首林鄭月娥及一眾官員，首先轉達國家主席習近平的問候，隨後他指今年以來，林鄭月娥帶領特區政府克服各種困難，在疫情防控、紓解民困、恢復經濟、落實《港區國安法》、穩定社會大局方面有顯著成效，中央予以充份肯定，以及堅定支持林鄭月娥及特區政府依法施政。韓正指，得悉六個與林鄭會面的部委均大力支持香港，又說凡是有利於保持香港長期繁榮穩定、增進香港百姓的民生福祉，及促進香港能夠更好地融入國家發展大局、融入大灣區發展大局，中央政府都會全力支持。他指香港要在過程中充份發揮自身優勢，找到更好的定位。參與會面的還有港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧等。



冀香港融入國家發展大局



新華社報道，韓正希望香港把疫情防控作為頭等大事來抓，又希望香港加強統籌謀劃，「突出重點、遠近結合」，從市民的迫切需求出發，解決好民生問題，也要明確目標和方向，逐步解決制約長遠發展的瓶頸。林鄭其後會見傳媒時說，訪京期間與六個中央部委的領導人見面，已就防疫、經濟復甦和紓解民困三方面，向中央提出惠港的政策，主要是提升和鞏固香港的國際金融中心、航空樞紐和創新中心的建議。被追問通關安排，林鄭說明白各界希望盡快豁免港人到內地後的十四天檢疫，但認為香港防疫抗疫工作要做得更嚴格，及在保障兩地人民健康的前提下，才可解除。林鄭月娥結束訪京行程後，會轉到廣州和深圳，與相關領導討論合作。



