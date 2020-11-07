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林鄭：不打壓新聞自由 但從業員須守法

2020-11-07 列印
　　特首林鄭月娥昨回應《鏗鏘集》編導蔡玉玲被捕事件，被問到很多媒體都利用查冊作新聞報道，她指個案已進入司法程序，不方便評論，強調不會打壓新聞自由，但新聞從業員也要守法。

　　林鄭月娥昨說：「法律面前人人平等，並不存在選擇性執法或選擇性檢控，所以大家可以放心。同樣地，新聞自由受《基本法》保障，我們亦不會打壓新聞自由，但新聞從業員當然也要守法。」

　　此外，港台節目製作人員工會主席趙善恩昨在電台節目表示，副廣播處長馮建業日前與員工會面時說，根據公務員事務規例，只有公務員獲得法律支援，但蔡玉玲屬「自僱人士」，未能提供法律支援；若港台要尋求律政司支援，要先得到公務員事務局局長批准。她透露有與會同事對會議感到失望，認為馮的回應無情無義。

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