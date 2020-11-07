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陳茂波：香港經濟復甦時間 或比沙士一疫更長

2020-11-07 列印
■陳茂波指，大灣區的發展、雙循環發展新格局及更高水平的雙向開放，都將為香港提供更多發展機遇。
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　　財政司司長陳茂波接受中新社專訪時估計，相比○三年沙士一疫，受新冠肺炎疫情影響，香港這次的經濟復甦或需更長時間，最重要還是盡可能、盡快恢復香港經濟的活力。他又指大灣區的發展、雙循環發展新格局及更高水平的雙向開放，都將為香港提供更多發展機遇。

　　陳茂波在訪問中表示，特區政府在經濟下行時，要繼續投資重要基建，但經常性開支要進入一個整固期，不能隨便增加。他估計到明年三月底，仍有八千多億元的財政儲備，仍算穩健。他鼓勵港商在一些優質產品外銷以外，要多花精神開拓內地的市場。

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