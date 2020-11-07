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新增六宗輸入個案

2020-11-07 列印
　　本港昨日新增六宗新冠肺炎確診個案，全屬輸入個案，分別由從印度、英國、菲律賓、埃塞俄比亞及印尼抵港。就前天公佈的源頭不明染疫飛機維修員，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，由十月初至今的一百多宗確診個案，機組人員佔十八宗，比例偏高。他擔心會出現防疫漏洞，認為本港應要求來港的機組人員，要持有四十八小時內兩次核酸檢測及一次抗體檢測的三重陰性證明，才能到港，以減低假陰性報告的可能。

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