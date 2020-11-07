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車禍外賣員切脾保命未脫臉

2020-11-07 列印
　　一名Foodpanda電單車外賣員前日在沙田多石街水泉澳邨明泉樓對開，遭越線七人車迎頭猛撞。傷者頭部重創，經搶救後要切除脾臟保命，昨日仍情況危殆。三十三歲的七人車司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。

　　四十七歲龐姓傷者據悉與妻子育有一子，兒子讀小學五年級。龐是經濟支柱，事發時正駕駛電單車到水泉澳邨送外賣。Foodpanda回應傳媒查詢指已與其家屬聯絡，會提供適切援助。

　　沙田區區議員丘文俊在facebook發文指，傷者是水泉澳街坊，一直投入社區服務，更是辦事處核心義工成員。丘與另外三名沙田區區議員冀市民集氣，望傷者盡快渡過危險期。

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